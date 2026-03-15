Les formations à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge

Dernièrement sur ses réseaux sociaux, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge a informé sur les différents parcours de formation qu’il propose grâce à plusieurs affichettes. En voici quelques-unes. On peut retrouver des informations sur ces formations à partir de cette page (voir sous chaque onglet). Il est en souvent question sur les réseaux sociaux de l’Institut Saint-Serge : Facebook, Instagram, X (ex-Twitter). On peut en outre retrouver de nombreuses vidéos de l’Institut Saint-Serge sur Viméo et sur YouTube.