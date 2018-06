Le 8 juin 2018, une relique de saint Séraphin, le thaumaturge de Sarov, a été apportée à la cathédrale de la Dormition de Londres depuis le monastère de la Sainte Trinité à Diveyévo.

Mgr Matthieu, évêque de Souroge, ainsi que l'archiprêtre Michel Dudko, recteur de l'église Saint-Innocent, métropolite de Moscou, et le protodiacre Vadim Santsevitch, clerc de la cathédrale de Londres, ont célébré un office devant les reliques du grand saint.

Avec la bénédiction du patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie, du métropolite Georges de Nijni Novgorod et Arzamas, et de l'évêque Matthieu de Sourozh, du 8 au 17 juin 2018, la relique de saint Séraphin de Sarov quittera le monastère de la Sainte Trinité à Diveyévo pour rejoindre les territoires du diocèse de Souroge.

Les organisateurs de la visite de cette sainte relique sont le métropolite de Nijni Novgorod, le diocèse de Souroge, la Fondation Serafim Sarovsky et des bienfaiteurs orthodoxes.

Programme du séjour des reliques dans le diocèse de Sourozh :

Du 8 au 10 juin, les reliques se trouveront à la Conférence annuelle du diocèse de Sourozh - High Leigh, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 8SG.

11-12 juin - à la cathédrale de la Dormition à Londres - 67 Ennismore Gardens, Londres SW7 1NH

13 juin - à l'église saint Nicolas d'Oxford - 34 Ferry Rd, Marston, Oxford OX3 0EU

14-15 juin (avant 17h) - à la cathédrale de la Dormition à Londres - 67 Ennismore Gardens, Londres SW7 1NH

15 juin, 18h - 16 juin, 16h50 - à la cathédrale de la Dormition (ROCOR) - 57 Harvard Road, Chiswick, Londres, W4 4ED

16 juin, 18h - 17 juin, 14h - à la cathédrale de la Dormition à Londres - 67 Ennismore Gardens, London SW7 1NH

Source