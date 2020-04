Les responsables religieux de Jérusalem prient ensemble pour la fin de la pandémie

Les grands rabbins, patriarches, archevêques, imams et cheikhs se sont rassemblés à Jérusalem le mercredi 22 avril après-midi pour adresser une prière commune à Dieu afin que soit soulagée la souffrance imposée au monde entier par la pandémie de coronavirus.

Les dirigeants se sont réunis sur la terrasse de l’hôtel King David, qui surplombe la vieille ville de Jérusalem, et ont lu conjointement la même prière dans leurs langues liturgiques respectives, implorant la miséricorde divine :

« Dieu, Toi qui nous as donné la nourriture en temps de famine et nous a procuré l’abondance, Toi qui nous a libérés de la peste et nous a délivrés de maladies graves et durables – Aide-nous. Jusqu’à présent, Ta miséricorde nous a aidés et Ta bienveillance ne nous a pas abandonnés, c’est pourquoi nous implorons et nous Te prions Seigneur que Tu nous guérisses, et nous serons guéris, sauve-nous et nous serons sauvés, car Tu es notre gloire ».

Parmi les personnes présentes figuraient le grand rabbin séfarade Yitzhak Yosef, le grand rabbin ashkénaze David Lau, le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem Théophile III, l’administrateur apostolique du Patriarcat latin de Jérusalem, l’archevêque Pierbattista Pizzaballa, le président de l’organisation des imams du sud d’Israël, l’imam Cheikh Jamal el Ubra, l’imam Cheikh Agel Al-Atrash et le chef spirituel druze Cheikh Mowafaq Tarif.

Les responsables religieux se sont également élevés contre la xénophobie et le racisme que la pandémie de coronavirus a aggravés. Après la récitation commune de la prière, David Lau a fait remarquer que la Bible se réfère à Jérusalem comme une maison de prière pour tous les peuples : « La maladie ne fait pas de distinction entre les juifs et les non-juifs, hommes ou femmes, alors nous sommes venus nous tenir ensemble et dans des langues différentes, mais avec un seul cœur [devant] Dieu pour demander que l’épidémie cesse, que les malades recouvrent la santé, que les bien-portants ne tombent pas malades et que la joie revienne dans notre monde ». Yitzhak Yosef a ajouté que « tout vient de Dieu » et que « tout ce que Dieu fait est pour le bien de tous », ajoutant que la pandémie exigeait que l’humanité « se réveille afin renforcer les relations entre l’homme et son prochain et entre l’homme et Dieu, et pour prier Dieu de mettre fin à cette maladie ». L’archevêque Pizzaballa a également rappelé le texte de la Bible désignant Jérusalem comme un lieu de prière pour tous les peuples, et a déclaré qu’il était donc important « qu’ici à Jérusalem, nous priions tous ensemble », en notant que la pandémie « ne connaît pas de frontières de race, de religion ou de frontières politiques. Et j’espère que cela continuera après l’épidémie de coronavirus, car nous avons besoin, ici, à Jérusalem, de prier ensemble pour tous les peuples du monde ».

