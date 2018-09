Selon une étude sociologique récente, l'orthodoxie est la religion la plus répandue en Lettonie, un habitant sur quatre se reconnaissant comme chrétien orthodoxe.

L'enquête a été menée par le centre de recherche SKDS, et les résultats ont été rapportés par le directeur du centre Arnis Kakatins sur sa page Twitter.

Il ressort du sondage de cette année que 26% de la population est orthodoxe, ce qui est resté stable au moins depuis 2014 - 25% de la population identifiée comme orthodoxe en 2016, et 26% en 2014. La deuxième religion par ordre d'importance est le catholicisme avec 20% de la population cette année. En troisième lieu, il y a les luthériens avec 17%.

Comme l'a fait remarquer Grigori Chougaïev, de nombreux orthodoxes en Lettonie sont en fait d'anciens catholiques ou luthériens.

Par ailleurs, 14% croient en Dieu mais ne s'identifient à aucune religion ou Église particulière, et 15% des Lettons se déclarent athées.

Comme le note Spoutnik, bien que l'orthodoxie soit la religion la plus répandue en Lettonie, le jour de la Nativité orthodoxe n'est toujours pas une fête nationale, bien que les parlementaires l'aient proposé plus de 20 fois. Ils ont adopté la proposition au premier tour en mars, mais la question a ensuite été reportée.

Source