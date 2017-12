L’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe a pris connaissance de l’appel écrit de l’ex-métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Philarète [chef de l’entité schismatique « Patriarcat de Kiev », ndt] adressé à S.S. le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille ainsi qu’à l’épiscopat de l’Église orthodoxe russe. La lettre demande que soit rétablie la communion eucharistique et de prière avec les chrétiens se trouvant dans le schisme ukrainien ainsi que l’annulation de « toutes les décisions, dont les sanctions et les excommunications… pour parvenir à la paix commandée par Dieu entre les chrétiens orthodoxes qui partagent la même foi ainsi qu’à la réconciliation entre les peuples ». La lettre se termine par les paroles : « Je demande pardon pour tout ce en quoi j’ai péché, par parole, action et tous mes sens , et je pardonne sincèrement de même de tout mon cœur à tous ». L’Assemblée des évêques a perçu avec satisfaction cet appel, comme un pas pour vers le dépassement du schisme et le rétablissement de la communion ecclésiale de la part de ceux qui ont quitté naguère l’unité avec l’Église orthodoxe canonique d’Ukraine. L’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe a établi une commission pour mener les négociations, constituée comme suit : le métropolite de Volokolamsk Hilarion (président), le métropolite de Borispol et Brovary Antoine, le métropolite de Kamenets-Podolsky et Gorodok Théodore, le métropolite de Lougansk et Altchevsk Mitrophane, l’archiprêtre Nicolas Balachov, l’archiprêtre Nicolas Danilievitch, l’archiprêtre Igor Yakimtchouk (secrétaire).

