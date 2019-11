À partir des enseignements de son starets, l’archimandrite Sophrony, l’auteur nous offre une série de présentations concernant la place du cœur dans la vie spirituelle du chrétien. Il évoque toutes les facettes de la vie spirituelle, personnelle et ecclésiale, qui ont pour finalité la découverte du cœur d’une part, centre de l’hypostase de l’homme, lieu de la rencontre entre l’homme et Dieu ; et d’autre part, la purification du cœur et de l’intellect afin que « l’Esprit de Dieu, l’Esprit de gloire » puisse y faire Sa demeure, et dont le but suprême est la contemplation de Dieu, selon la parole du Seigneur : « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu (Mt 5,8). »

« L’homme accomplit sa véritable destinée, déterminée avant tous les siècles, par la garde des commandements de son Créateur ; mais cet accomplissement présuppose le retour de l’intellect dans le cœur et la restauration de son intégrité originelle. Ce n’est qu’à cette condition qu’une personne peut aimer Dieu de tout son être et son prochain comme elle-même, selon le double commandement de l’amour. Tel était l’état de l’homme au Paradis : il ne connaissait ni division ni lutte dans son âme. La puissance naturelle de son intellect, qui est un don de Dieu, était continuellement tournée vers la Face de Dieu, et sa jouissance de la gloire de Dieu était sans bornes. Mais l’homme est maintenant une créature déchue et son intellect est dispersé dans le monde créé ; il doit donc retourner à son cœur et retrouver l’unité de son être. »

Éditions Apostolia, collection « Souffle de vie ». Dimensions : 14,8 x 21 cm ; 342 pages.