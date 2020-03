Liturgie du dimanche de la Croix à Jérusalem

Le troisième dimanche du Grand Carême, le 22 mars, a été célébré le dimanche de l’adoration de la Croix précieuse et vivifiante de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Guidée par l’Esprit Saint, l’Église a choisi pour ce dimanche la vénération de la Sainte-Croix avec un office particulier, afin que les fidèles soient fortifiés par sa protection pour le reste du jeûne du Grand Carême.

Le jour de la fête, la divine Liturgie a été célébrée au Saint-Tombeau, sous la conduite du patriarche Théophile, avec la co-célébration des métropolites Isychios de Kapitolias, des archevêques Théophane de Gérasa, Théodose de Sébastia, Démétrios de Lydda, Aristovoulos de Madaba, et du métropolite Joachim d’Hélénoupolis, entourés des hiéromoines et diacres hagiotaphites et de seulement quelques fidèles habitant la ville de Jérusalem qui ont pu assister à l’office, en raison des mesures de restriction pour la protection contre le virus COVID-19.

La divine Liturgie a été suivie par une procession faisant à trois reprises le tour du Saint-Tombeau et après cette procession, le patriarche a lu une prière d’intercession contre les maladies infectieuses devant le Saint-Tombeau. Après l’office, la communauté est retournée au siège du Patriarcat, où le patriarche Théophile s’est brièvement adressée aux quelques pères et fidèles présents, souhaitant que la force de la Croix précieuse et vivifiante puisse aider à combattre et à éliminer toute maladie et toute influence du Malin :

« Aujourd’hui, les paroles du Prophète s’accomplissent : « car voici que nous vénérons le lieu sur lequel Tes pieds se sont posés, Seigneur ; et en goûtant à l’arbre du salut, nous avons été délivrés de nos passions pécheresses par les prières de la Théotokos, ô Toi seul qui aimes les hommes », proclame l’auteur des hymnes de l’Église (Triode, troisième dimanche de Carême, Matines, Canon 3, hymnes de la Croix).

Aujourd’hui, mes chers frères et sœurs, notre sainte Église célèbre la vénération de la Croix précieuse et vivifiante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C’est pour nous réconforter et nous fortifier afin de traverser le Grand Carême dans le jeûne et la repentance.

La Croix du Christ n’est pas seulement un symbole de victoire et du triomphe contre le Malin, c’est aussi la manifestation de la justice dans le Christ et de notre rédemption de la corruption de la mort, à savoir du péché, comme le proclame Saint Paul : « Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, il vous a donné la vie avec lui, il nous a pardonné toutes nos fautes, il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous, il l’a fait disparaître, il l’a cloué à la croix, il a dépouillé les autorités et les pouvoirs, il les as publiquement livrés en spectacle, il les a trainés dans le cortège triomphal de la croix » (Colossiens 2, 13-15).

En interprétant ces mots, saint Jean Chrysostome nous dit : « Par sa mort sur la Croix, le Christ a dépouillé les puissances et les principautés d’une part ; et d’autre part, il a humilié les puissances mauvaises et les a déshonorées ». En ce sens, la Croix du Christ est le moyen « par lequel nous avons maintenant reçu l’expiation » (Romains 5, 11) toujours selon Paul.

En d’autres termes, la précieuse Croix est l’instrument du mystère divin de l’expiation et de la réconciliation de nous, les humains, avec Dieu, comme le proclame saint Paul : « Si, en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, à plus forte raison, réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie » (Romains 5, 10).

Voilà donc pourquoi la Croix est la source de la puissance de l’Église, mais aussi de sa fierté, déclare saint Paul : « Mais que Dieu me garde de me glorifier, si ce n’est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde » (Galates 6, 14). Et selon saint Cyrille d’Alexandrie, la Croix du Sauveur représente la vie du monde et son incorruptibilité » (Sofon. 621.20).

Cela signifie qu’à travers la Croix et par la Croix, la vie dans le Christ est rendue compréhensible, selon la parole du Seigneur : « Quiconque veut venir après moi, qu’il se renie lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive » (Marc 8, 34). En d’autres termes, la promesse de la Croix est la puissance de Dieu, tout comme l’Évangile du Christ est la puissance de Dieu, conduisant au salut de quiconque croit, selon Paul (1Cor. 1, 18, Romains 1, 16).

Notre sainte Église nous a appelés à la participation à cette puissance de la Croix, par la vénération de la Croix précieuse et vivifiante dans l’église du Saint-Sépulcre aujourd’hui, troisième dimanche du Grand Carême, afin que nous soyons jugés dignes de célébrer également la Résurrection vivifiante de notre Dieu et Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que la miséricorde et l’amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit puissent être avec nous tous. Amen ».

On peut visionner ici l’intégralité de la Liturgie suivie de la procession autour du Tombeau à l’intérieur de l’Anastasis

Source