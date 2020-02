L’Union européenne enquête sur les accusations de destruction de mosaïques dans la partie de Chypre occupée par la Turquie

Dans une réponse à une déclaration écrite du député européen Costas Mavridis dénonçant l’abandon délibéré et la destruction des mosaïques de l’église Saint-Eulalios dans la partie de Chypre occupée (1) par les Turcs, la commission compétente de l’Union européenne a pris en charge la question. Le comité du patrimoine culturel de la Commission a déjà commencé son enquête sur le sort des mosaïques de l’église, qui se trouve dans le district de Kyrenia, afin de commencer les travaux de préservation dès que possible. Dans son allocution à la Commission européenne, le député cypriote a mentionné : « Dans la cour de l’église de Saint-Eulalios, dans le district de Kyrenia, qui se trouve sous le contrôle militaire de la Turquie, il y a des mosaïques d’une grande valeur archéologique et religieuse, qui sont à moitié recouvertes de terre et de pierres. Ces mosaïques sont totalement non protégées et exposées, ce qui fait que des piétons et même des animaux, ainsi que des voitures, dont des véhicules militaires de l’armée d’occupation turque, causent des dommages irréparables et des destructions des mosaïques ». Dans sa réponse, la Commission européenne déclare : « Certains travaux préliminaires ont déjà été effectués pour préserver les mosaïques de l’Église Saint-Eulalios en Kyrenia. Le ministère des Affaires étrangères de la République de Chypre a envoyé à la Commission des clarifications sur le statut de propriété du bien concerné, comme préalable pour accomplir les travaux d’entretien. Le Comité technique mène déjà une enquête historique sur les mosaïque afin de commencer les travaux d’entretien aussi tôt que possible ».

Source : Orthodox Christianity. Carte : Wikipedia