Message de l’archevêque d’Albanie Anastase à l’occasion du décès du métropolite du Monténégro Amphiloque

« Avec la plus profonde tristesse, nous avons été informés du départ vers le Seigneur du métropolite du Monténégro et du Littoral Mgr Amphiloque. Participant au deuil très profond du peuple bien-aimé du Monténégro et du patriarche de Serbie, nous avons célébré un office de requiem dans la chapelle de l’Archevêché de Tirana et nous exprimons […]

