Message du patriarche Bartholomée à l’occasion de la journée mondiale des océans

En cette journée mondiale des océans 2020, nous renouvelons notre appel à la communauté internationale pour qu’elle travaille collectivement à la résolution des menaces qui pèsent sur les océans, les mers et les rivières de notre planète.

Depuis 1995, nous avons organisé neuf symposiums interreligieux et interdisciplinaires dans le monde entier, réunissant des scientifiques et des environnementalistes internationaux, des politiciens et des économistes, ainsi que des militants et des journalistes, afin que ceux-ci puissent rencontrer des responsables religieux et des théologiens et aborder la situation critique des voies navigables et des ressources en eau de notre planète.

Nous avons appris que la biodiversité de la vie dans nos océans constitue l’une des réponses les plus urgentes et les plus effectives à la crise écologique. Ce n’est qu’en 2019 que le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a montré comment les océans ont protégé notre planète contre les conséquences les plus graves du changement climatique. En effet, la pandémie actuelle nous a montré que des écosystèmes sains sont essentiels à la réduction des risques sanitaires pour l’homme.

Néanmoins, la vie et les écosystèmes océaniques continuent à souffrir de l’empreinte excessive et destructrice d’une activité humaine non durable, comme l’épuisement dû à la surpêche ou à la contamination par les combustibles fossiles. En outre, l’utilisation continue et le gaspillage inconsidéré des matières plastiques entraînent une pollution dévastatrice de nos océans et menacent la vie marine.

C’est pourquoi nous saluons les nations qui créent des zones marines protégées, tout en mettant en garde les autres pays qui suppriment les réglementations environnementales. Nous avons tous un rôle important à jouer : des hommes politiques et des entreprises qui devraient promouvoir l’eau propre au détriment du profit pour le secteur privé, en passant par les entreprises et les particuliers qui peuvent préconiser l’utilisation de plastiques à usage unique ou se porter volontaires pour des opérations de nettoyage. Ensemble, nous pouvons tous contribuer de manière substantielle à changer les choses.

Protéger la création de Dieu est un devoir moral ; mais c’est aussi notre seul espoir de survie. « Car le Dieu unique dans la Trinité est glorifié dans les cieux, proclamé sur la terre, magnifié dans la mer et exalté dans toute créature matérielle et immatérielle » (Extrait de la liturgie de saint Jacques).

