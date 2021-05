Message du patriarche Bartholomée pour la fête de Pâques

BARTHOLOMEE, PAR LA GRÂCE DE DIEU ARCHEVÊQUE DE CONSTANTINOPLE, NOUVELLE ROME, ET PATRIARCHE OECUMÉNIQUE QUE LA GRÂCE, LA PAIX ET LA MISÉRICORDE DU CHRIST GLORIEUSEMENT RESSUSCITÉ SOIENT AVEC TOUT LE PLÉRÔME DE L’ÉGLISE Ayant accompli le Carême utile à l’âme, ayant vénéré la Passion et la Croix du Seigneur, nous participons aujourd’hui à Sa glorieuse […]

