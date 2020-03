Métropolite Hiérothée de Nafpaktos : certains Hiérarques agissent comme s’il n’y avait pas de Saint-Synode

À l’occasion de la prorogation des mesures restrictives qui s’étendent également à l’Église, ainsi que de la prochaine session du Saint-Synode permanent qui se tiendra par téléconférence le mercredi 1er avril 2020, le métropolite Hiérothée de Nafpaktos s’est exprimé sur le site ethnies.gr, le 30 mars 2020.

Le métropolite a vivement critiqué ceux qui remettent en cause l’archevêque Jérôme d’Athènes et de toute la Grèce, ainsi que le fonctionnement du Saint-Synode en tant que corps ecclésiastique constitué. « Je crois que les offices et les divines Liturgies devraient être célébrés pendant la Semaine-Sainte et le dimanche de Pâques, même si c’est à huis-clos, car cette période est le « cœur » de la vie ecclésiale et personne ne peut offenser ce « cœur ». Seuls ceux qui ne vont pas à l’église et ne reçoivent pas la Sainte-Communion ne peuvent pas comprendre ce besoin de la grande majorité du peuple », déclare-t-il de manière forte.

Il souligne en outre qu’il ne peut pas comprendre pourquoi le gouvernement est en train d’instituer une sorte de « congés » pour le clergé, ou de déterminer quand et si une divine Liturgie doit avoir lieu, ou d’interdire la divine Liturgie dans les monastères, qui constituent des familles spirituelles « à huis clos ».

Il fait également référence à la rhétorique et à la pratique de certains métropolites, soulignant qu’« un autre type de coronavirus me fait mal également, le coronavirus dit « ecclésiastique », qui frappe notre clergé et nos évêques. Je remarque que certains métropolites agissent comme s’il n’y avait pas de Saint-Synode, comme si nous étions un corps incapable. Ils font des annonces avant que le Saint-Synode ne prenne une décision, et immédiatement après que la décision du Synode a été annoncée, ils affirment leur désaccord. Dans une bataille, c’est du bon sens et quelqu’un gère l’évolution des choses.

Il se déclare également exaspéré par les attaques orchestrées contre la divine Liturgie et la Sainte-Communion. Il rappelle qu’il faut comprendre que la divine Liturgie et la Sainte-Communion au Corps et du Sang du Christ constituent l’identité de l’Église.

Chaque culture a ses valeurs et le centre de chaque culture est la religion. Dans notre pays, le centre de notre culture est toujours l’Église avec toute sa tradition. Cette tradition ne peut pas être sapée afin de créer un peuple incolore, insipide, dénué de sens, sans fondements, sans tradition, sans la divine Liturgie ».

Source