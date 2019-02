Aujourd’hui, se tient à Paris l’assemblée générale extraordinaire de l’Archevêché des paroisses orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale qui doit décider de l’avenir de celui-ci. Ce matin, après avoir évoqué les grandes figures historiques de l’Archevêché et de l’Institut Saint-Serge, l’archevêque Jean de Charioupolis (photographie ci-dessus prise ce matin) a déclaré : « Aujourd’hui, nous avons un choix à faire, un choix entre la vie ou la mort. Le choix de la vie, c’est la continuité de notre Archevêché dans son espace propre en communion avec l’Église. Un autre chemin peut-être aussi est de dire : oui, nous restons dans notre espace propre, mais nous restons dans une certaine terra incognita, et là je pense que nous n’avons pas le bon chemin. Donc aujourd’hui, nous devons garder l’unité, c’est cela qui est le plus important, et choisir un chemin de vie. Aussi, je vous invite à ce que cette rencontre ne soit pas un déchirement entre nous, mais qu’elle soit un signe d’unité et un signe ecclésial fort. »

