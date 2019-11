Aujourd’hui, dans la résidence patriarcale et synodale du monastère Saint-Daniel (Danilov) à Moscou, le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie a signé (vidéo ci-dessous) la lettre patriarcale et synodale de restauration de l’unité avec l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale. La lettre a été signée en deux exemplaires. Un exemplaire sera remis dimanche 3 novembre, lors d’une cérémonie à la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou, à Mgr l’archevêque Jean de Doubna. Le second exemplaire sera conservé dans les archives du Patriarcat de Moscou.

Source (de la photographie) : Patriarcat de Moscou