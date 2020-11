Naissance au ciel de Marie-Noëlle Garrigou

Hier, Marie-Noëlle Garrigou, mosaïste et iconographe, fondatrice de l’atelier Mosaïciel, née en 1967, fille du père Nicolas Garrigou et de l’iconographe Ludmilla Titchenkova Garrigou, est née au ciel des suites d’une longue maladie. Nous adressons toutes nos condoléances à son époux, Zarko, à ses enfants Apollinaire et Eulalie ainsi qu’à toute sa famille. Mémoire éternelle !

Il est possible de lire, d’écouter en ligne et de voir des entretiens donnés par Marie-Noëlle Garrigou, notamment : « La prière au bout du pinceau » (Panorama) ; « La peinture d’icône, art de l’invisible » (La Croix) ; « Elle fait chanter les pierres » (La Vie) ; « Des petits cailloux sur le chemin de l’éternité » (Le Dauphiné libéré) ; « Entre terre et azur, l’atelier Mosaïciel » (podcast audio, RCF) ; « Marie-Noëlle Garrigou, iconographe et mosaïste » (podcast audio de l’émission « Grand témoin », RCF) ; reportage (vidéo) de FR3, « Royans en Vercors : la mosaïque ou la découverte de l’art sacré » (vidéo également ici) ; reportage (vidéo) de FR3 sur Funer’Art.

