Nouvelle décision du Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Grèce au sujet du Coronavirus

« Le Saint-Synode permanent de l’Église de Grèce s’est réuni en session extraordinaire aujourd’hui, le 16 mars 2020, pour la 163ème période synodale, sous la présidence de S.B. l’archevêque d’Athènes et de toute la Grèce Jérôme, afin de réévaluer ses décisions en raison de l’augmention exponentielle des cas de coronavirus. À la session étaient présents leurs Éminences les métropolites des 11 diocèses métropolitains d’Attique. Le Saint-Synode et leurs Éminences ont été informés des dangers de la propagation du coronavirus par M. Sotirios Tsiodra, professeur d’épidémiologie et représentant du ministère de la santé, qui a été invité par S.B. le président du Saint-Synode à cette fin. Après cette information a eu lieu une discussion approfondie. Suite à celle-ci, le Saint-Synode permanent a pris les décisions suivantes :

1. Les églises resteront ouvertes pour la prière privée des fidèles.

2. il est demandé à tous et particulièrement aux personnes âgées et ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables de la population de rester dans leurs habitations, afin d’éviter les contacts avec d’autres personnes. Chacun doit se ressentir comme porter du virus en question, qu’il doit ne pas transmettre à son voisin, de telle façon à protéger ses semblables et aussi lui-même. Avec un sentiment de responsabilité pastorale, il suggère la célébration concise de la Divine Liturgie dès dimanche prochain (22 mars 2020) jusqu’au samedi de Lazare (11 avril 2020), de 7h à 8h, de même que le jour de la fête de l’Annonciation.

3. Tous les autres offices quotidiens et tous les baptêmes et mariages prévus sont reportés provisoirement. Ces sacrements, en cas de besoin, seront célébrés en présence unique et exclusive des parents, du parrain et du paranymphe.

4. Les enterrements auront lieu dans les églises, en la seule présence de la famille proche du défunt. Les offices de requiem sur la tombe des défunts auront lieu de la même façon.

5. Les offices prévus auront lieu dans les monastères. Ils seront célébrés par les fraternités monastiques, sans que des pèlerins y participent.

6. Le Saint-Synode adopte toutes les mesures que prend immédiatement l’État hellénique pour affronter la propagation du virus et fera de même, en cas d’autres indications relatives à l’évolution du virus dans l’avenir immédiat.

7. Il recommande le calme, la retenue, la confiance dans les autorités sanitaires et dans le Gouvernement et exhorte à éviter la création d’un sentiment de panique et d’insécurité. Il souligne à nouveau que le devoir de tous est le respect des règles d’hygiène et des prescriptions des services de santé publique conformément aux encycliques précédentes du Saint-Synode.

8. Il apprécie le discernement avec lequel l’État exprime son respect envers le sentiment religieux des fidèles de notre Église. Il déclare également que si l’évolution de la situation au cours de la prochaine période amène les autorités compétentes à prendre encore des mesures extraordinaires, il reviendra examiner la question. Les décisions du Saint-Synode permanent sont le résultat de la disposition d’amour et de sacrifice de notre Église et sa volonté d’embrasser toute la population de notre Patrie. Elle exhorte nos chrétiens, chaque soir de 10h à 10h15, à prier dans leurs maisons pour la cessation de l’épreuve et de la maladie et pour le renforcement du travail sacrificiel des médecins, du personnel médical et des scientifiques, chercheurs, qu’il remercie avec gratitude et bénit. Déjà, dans nos monastères a retenti l’alarme de la prière continue. Le souhait de nous tous est que notre Seigneur Jésus-Christ accorde le repos à ceux de nos frères déjà décédés des suites de ce virus mortel et la consolation du ciel pour leurs parents et proches endeuillés, et nous prions pour la guérison et le prompt rétablissement des malades et la pleine disparition de cette terrible épreuve ».

