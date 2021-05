Nouvelle édition du livre : « Le Feu sacré »

Nous vous informons que le livre « La Sainte Lumière » qui était épuisé vient d’être réédité sous le titre « Le Feu sacré »

L’ouvrage traite du miracle de la descente de la lumière de la résurrection au tombeau du Christ.

Voici une présentation de l’ouvrage :Lors du Grand Samedi, la descente du Feu sacré sur le Tombeau de Jésus est un événement unique dans l’Histoire du monde qui a lieu chaque année le même jour, depuis environ dix-sept siècles. Le livre présent consigne par écrit le témoignage de cet événement historique qui recouvre une période de treize siècles (4ème-16ème).

Soixante-dix écrivains du moyen âge, dont parmi eux 14 français, 9 anglais, 7 grecs, 6 allemands, 5 arabes, 5 arméniens, 4 perses, 4 italiens, 3 russes, 3 islandais, 2 égyptiens, 2 chaldéens, un moldave, un syrien, un éthiopien, un belge, un autrichien, et un suisse, décrivent la descente du Feu sacré qui se manifeste chaque Grand Samedi sur le Tombeau du Christ comme remémoration et accomplissement de Sa Résurrection.

En outre, les calculs du professeur suppléant de physique, André Volkov dans le Tombeau de Jésus, le Grand Samedi 2008 vérifient scientifiquement la descente du Feu et révèlent trois faits que lui-même caractérise « d’incroyables et tout à fait inexplicables ». Ce livre contient également les résultats des fouilles archéologiques et historiques de la structure ancienne du Tombeau de Jésus et du rocher du Golgotha, avec une série de représentations des deux endroits tels qu’ils paraissaient en l’an 33 (apr. J.-C.).

Pour l’acheter en ligne, cliquez ICI !