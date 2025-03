Nouvelle séance de la formation « Orthodoxie et médias », le mardi 25 mars : « Analyse des médias et retour d’expérience »

La nouvelle séance de la formation « Orthodoxie et médias » de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge » aura lieu mardi 25 mars à partir de 19h30. Elle aura pour thème « Analyse des médias et retour d’expérience« . Les intervenants seront le père Jivko Panev (France 2) et Alexis Chryssostalis (France-Culture). Il est possible de s’inscrire à cette séance sur cette page. Pour la totalité des séances, voir ici.