Novak Djoković fait don de plus de 5 millions d’euros au système de santé publique serbe et aux organisations caritatives de l’Église

Djokovic est le numéro un mondial du tennis et est également connu pour sa foi orthodoxe. « Avant d’être un athlète, je suis un chrétien orthodoxe », a-t-il déclaré en avril 2011, alors qu’il recevait du patriarche Irénée de Serbie l’ordre de saint Sava du premier degré pour sa contribution à la rénovation des églises et des monastères en Serbie, dont 90.000 euros au monastère de Gračanica au Kosovo. En 2015, sa fondation caritative s’est associée à la Banque mondiale pour offrir aux enfants serbes l’accès à l’école et aux soins, et en 2017, il a ouvert un restaurant en Serbie offrant de la nourriture gratuite aux sans-abris et aux pauvres. Aujourd’hui, la star du tennis a offert plus de 5 millions d’euros au système de santé publique serbe, aux personnes dans le besoin et aux organisations caritatives gérées par l’Église orthodoxe serbe, selon l’agence de presse Orthodoxia. Djoković avait déjà fait don de 1 million d’euros en mars pour aider à acheter des respirateurs et l’équipement médical nécessaire aux hôpitaux de Serbie.

