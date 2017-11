Le 29 novembre 2017, un office d’intercession a été célébré devant les reliques du saint patriarche Tykhon ont été transférées, depuis le monastère Donskoï, où elles se trouvent habituellement, à la cathédrale du Christ Sauveur, en vue du Concile des évêques de l’Église orthodoxe russe. À l’issue de celui-ci sera commémoré le centenaire du Concile panrusse qui a élu le patriarche Tykhon à la tête de l’Église russe en 1917. Le patriarche Cyrille, après avoir célébré un office d’intercession devant les saintes reliques pour les travaux du Concile de l’Église orthodoxe russe, a prononcé l’homélie suivante :

« Votre Béatitude, Vos Éminences et Vos Excellences, Chers Pères, Frères et sœurs, Je vous salue tous cordialement à l’occasion du premier jour des travaux de notre Concile, devant les reliques de saint Tykhon, qui sont revenues dans cette église où s’est déroulée son élection. Il est revenu par ses reliques ; devant ce miracle divin, nous nous renforçons dans la foi et nous nous corrigeons spirituellement, indubitablement. Réellement, l’Église est hors du temps et de l’espace. L’Église est la présence divine du Royaume céleste sur terre. Et c’est l’entrée du saint hiérarque Tykhon sous les voûtes de cette église, lui qui a terminé sa vie si difficilement et qui a subi de telles souffrances jusqu’à sa mort, et qui a été ensuite crucifié par l’histoire, calomnié, et pour ainsi dire a été rayé de l’histoire – c’est ce hiérarque que nous accueillons solennellement à la veille du centenaire de sa montée sur le trône patriarcal. Ce qui se produit, c’est naturellement la manifestation de la présence Divine dans notre vie, la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Et que Dieu fasse que tous ces majestueux signes de la miséricorde de Dieu reposent sur nous, sur notre Église, qu’ils nous renforcent tous dans nos travaux quotidiens et dans les travaux de notre Concile des évêques. Les conciles se rassemblent afin que nous puissions résoudre ensemble les problèmes les plus importants qui se posent à l’Église. Mais un Concile est aussi une expérience d’une immense puissance, une l’expérience spirituelle, lorsque les évêques, priant et travaillant ensemble, ayant conscience de leur responsabilité historique pour chacun de leurs mots et chacun de leurs actes, œuvrent ensemble, renforçant l’unité de l’Église sainte, catholique et apostolique. Un Concile, ce n’est pas seulement la réflexion sur des thèmes, ce n’est pas seulement des interventions, ce n’est pas seulement la rédaction de documents, mais c’est en premier lieu un acte spirituel commun, qui commence par la prière et qui se poursuit pendant les sessions conciliaires. Que le Seigneur nous aide tous à passer avec gloire et honneur les saints jours du Concile et que notre Église sorte du Concile encore plus forte, rassemblée spirituellement dans l’unité, afin que notre parole soit convaincante et salvatrice pour tous les hommes qui sont prêts à l’entendre et qui se dirigent par elle sur leur voie vers le Royaume des Cieux. Que le Seigneur tout-puissant, par les prières du saint hiérarque Tikhon, renforce et garde de tout mal l’épiscopat de notre Église rassemblé en Concile à la veille du centenaire du rétablissement du Patriarcat dans l’Église orthodoxe russe. Amen ».

On peut visionner ici l’office d’intercession célébré par le patriarche de Moscou Cyrille devant les reliques.

