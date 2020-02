Le 1er février 2020 a été célébré le onzième anniversaire de l’intronisation du patriarche de Moscou Cyrille. Le patriarche a célébré la Liturgie en la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, dans les ornements qu’il portait le jour de l’intronisation. 70 métropolites concélébraient la Liturgie, dont les métropolites Hilarion et Marc (Église russe hors-frontières) et le métropolite Jean de Doubna (Archevêché des Églises russes en Europe occidentale). Le métropolite de Philippopolis Niphon (Église orthodoxe d’Antioche), et l’évêque de Moravica Antoine (Église orthodoxe serbe) participaient également à la célébration. L’homélie a été prononcée par l’évêque de Zelenograd Savva, et les félicitations au patriarche de la part du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe ont été adressées par le métropolite de Kiev Onuphre.

Source