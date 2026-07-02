« Orthodoxie » (France-Culture) : « Beauté et vérité (II) »

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« Orthodoxie » (France-Culture) : « Beauté et vérité (II) »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 26 juin, avait pour titre : « Beauté et vérité ». Il s’agit d’une deuxième partie (première partie). Présentation : « Seconde émission sur le thème « Beauté et vérité » avec Philippe Sers, historien de l’art et philosophe, avec ce qui a trait directement à la tradition orthodoxe. La tradition hésychaste est-elle la clef pour comprendre la nature de l’art ? ; analyse de l’icône de l’iconographe Andrei Roublev (Russie, 1360 ou 1370-1427 ou 1430) en insistant sur son caractère précurseur des découvertes de l’abstraction artistique ; le champ de l’art offre une démonstration de l’affirmation de Paul Florensky (1882-1937) sur la structuration trinitaire de la réalité. » Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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