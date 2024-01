“Orthodoxie” (France-Culture) : Évangiles canoniques et apocryphes

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 7 janvier, intitulée “Évangiles canoniques et apocryphes”. L’invité est Paul-Hubert Poirier, professeur à l’Université Laval (Québec). Présentation : “Que recouvre la notion d'”évangile” ? De son utilisation avant le christianisme aux premiers siècles chrétiens, on en parle à l’occasion de la parution dans la collection de La Pléiade d’un volume avec 28 textes issus du christianisme ancien, concernant Jésus de Nazareth et son entourage. Que contient cette nouvelle édition ? Comment s’organise cet ouvrage monumental ? Une publication qui donne aussi l’occasion de s’interroger sur le terme “évangile”. Car de nombreuses questions se posent : son utilisation avant le christianisme et aux premiers siècles chrétiens, les différences entre la forme orale et la forme écrite, la formation du canon (étapes, époques), les écrits canoniques (reconnus) et apocryphes (non reconnus), et les critères de canonicité.”