« Orthodoxie » (France-Culture) : « J’ai frappé le rocher et les eaux ont coulé »

L’émission de radio Orthodoxie sur France-Culture diffusée le 2 mai avait pour titre « J’ai frappé le rocher et les eaux ont coulé », reprise du titre de l’ouvrage du métropolite Stéphane de Tallinn et de toute l’Estonie et de Jean-François Jolivalt paru en 2020 aux éditions du Cerf (320 pages, 28 euros). L’invité était le métropolite Stéphane. Présentation : « Un recueil de textes brefs qui ponctuent quarante ans de ministère pastoral du métropolite Stéphane d’Estonie. Une série de textes reflétant l’expérience pastorale et épiscopale de Mgr Stéphane qui a servi de longues années l’Église orthodoxe en France avant de devenir en 1999 métropolite de l’Église autonome d’Estonie ; un sujet qui interpelle les chrétiens : l’étranger, migrant ou réfugié ; le martyre, élément constitutif de l’Église ; la Transfiguration au cœur de la spiritualité orthodoxe ; la Résurrection du Christ, notre espérance. » L’enregistrement de l’émission est en ligne ici.

