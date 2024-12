« Orthodoxie » (France-Culture) : « Le 750e anniversaire du concile de Lyon II »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 1er décembre consacrée au 750e anniversaire du concile de Lyon II. L’invité est Michel Stavrou, professeur de théologie à l’Institut supérieur d’études œcuméniques et à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge dont il est le doyen. Présentation : « Une vraie tentative d’union ou simplement un accord politique entre la papauté et l’empereur byzantin Michel VIII Paléologue ? Convoqué sous la pression politique, le concile de Lyon II, tenu en 1274, proclama l’union entre les Églises latine et grecque, presque immédiatement abandonnées. Le cadre historique avant le concile, en particulier le projet de Charles d’Anjou, frère de Louis IX ; la volonté et les conditions de la papauté et la réflexion politique de Michel VIII ; un concile sans arguments théologiques ; la difficile réception du concile et l’échec final de l’Union de Lyon qui peut servir de leçon dans le dialogue œcuménique d’aujourd’hui. En fin d’émission, présentation de la revue Contacts. Revue française de l’orthodoxie dont Michel Stavrou est le directeur. »