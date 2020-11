« Orthodoxie » (France-Culture): « Saint Ménas, soldat et martyr »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture du 22 novembre : « Saint Ménas, soldat et martyr », à l’occasion de la parution du livre « Saint Ménas, soldat et martyr : sa vie, ses miracles, son sanctuaire » aux éditions Lis et parle (2020, 112 p., plus un cahier d’illustrations de 8 pages, 20 euros). Intervenante : Seÿna Bacot, égyptologue, spécialiste des textes coptes du 6e au 8e siècle. Présentation : « Ménas, soldat et martyr du 4e siècle, est un saint dont le culte connaît très tôt et jusqu’à nos jours une grande diffusion dans le monde chrétien oriental et occidental. La vie de Ménas, un soldat plein de vaillance qui devient anachorète, puis connaît le martyr lors des persécutions ordonnées par l’empereur Dioclétien ; le corps de Ménas est ramené en Égypte où son culte naît très vite et se propage de là dans l’ensemble du monde chrétien grâce aux « ampoules à eulogie » ; les douze miracles de Ménas, écrits en langue copte et traduits en français dans le livre qui vient de paraître, sont des récits très vivants et agréables à lire, qui décrivent avec précision le quotidien des pèlerins dans un environnement historique et géographique bien défini. »