« Orthodoxie » (France-Culture) : « Sainte-Sophie de Constantinople, joyau de l’empire byzantin »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 22 septembre intitulée : “Sainte-Sophie de Constantinople, joyau de l’empire byzantin“. Présentation : “Retour sur l’histoire d’une cathédrale surnommée “la Grande église”, immense monument de l’architecture byzantine et prestigieuse église de la chrétienté jusqu’au XVe siècle. Qu’y a-t-il de si exceptionnel et peut-être unique dans l’histoire de cette cathédrale célèbre ? Son architecture ? Son rôle dans la vie de l’Empire romain d’Orient ? Entretien avec le byzantiniste Stefanos Eftymiadis, professeur à l’Université libre de Chypre, qui prépare une monographie sur Sainte-Sophie. Sainte-Sophie, comme cathédrale impériale, reflète trois axes du pouvoir à Byzance : le palais impérial, l’Église (Sainte-Sophie) et l’hippodrome. Quel est le rôle de Sainte-Sophie dans la vie de l’empire ? Sainte-Sophie, comme un miroir des transformations religieuses et politiques à Constantinople.”

Source de la photographie : Wikipédia