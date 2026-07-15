Ouverture des inscriptions pédagogiques pour l’année académique 2026-2027 à l’Institut Saint-Serge

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Ouverture des inscriptions pédagogiques pour l’année académique 2026-2027 à l’Institut Saint-Serge

Les inscriptions pédagogiques sont ouvertes pour l’année académique 2026-2027 à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge.

Les personnes souhaitant rejoindre l’Institut sont invitées à consulter le Livret académique 2026-2027 ou à visiter le site internet, rubrique Formations, afin de découvrir l’ensemble des cursus, diplômes et cours ouverts à l’inscription.

Pour entamer cette démarche, merci de remplir le formulaire d’inscription en ligne. Une fois ce formulaire complété, le secrétariat prendra contact pour guider dans les étapes suivantes, en fonction de la formation choisie.

Les anciens étudiants désireux de poursuivre ou de reprendre leur formation sont également priés de remplir ce même formulaire.

Attention : Les inscriptions administratives (paiement des frais de scolarité) ouvriront à partir du lundi 24 août.
Merci de ne pas utiliser l’e-boutique pour vous inscrire à un cours ou à une formation de l’année 2026-2027.

Nouvelles formations : Bible et interprétation des Écritures ; Tradition patristique et pensée chrétienne ; Histoire de l’Église ; Vie de l’Église : liturgie, spiritualité et pastorale.

Formation réorganisée : Orthodoxie et communication.

Autres formations (liens) ; formations académiques (LMD : licence, master, doctorat).

2 Ito Inscriptions 2026 2027

À propos de l'auteur

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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