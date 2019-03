Une réunion pour préparer une exposition à Rimini (Italie) sur Mère Marie Skobtsov aura lieu vendredi 15 mars, à partir du 18h30, dans les locaux de l’Acer-Mjo à Paris (91, rue Olivier de Serre, 15e).

Présentation : « Chaque année le mouvement catholique Communion et Libération organise un festival culturel dans la ville de Rimini en Italie. Cette année, sur proposition du philosophe Ukrainien Alexandre Philonenko, une exposition sur sainte Marie de Paris (Skobtsov) fera partie du programme du festival. L’organisation de cette exposition sera prise en charge par différents groupes qui collaboreront ensemble. Des groupes composés de jeunes (et moins jeunes) attirés par la figure de Mère Marie ont commencé à se réunir en Ukraine, Biélorussie, Russie et Italie. Nous avons reçu une invitation pour créer un tel groupe de préparation à Paris et ainsi envoyer un groupe de parisiens au festival de Rimini cet été. Cette initiative nous semble être une excellente opportunité pour non seulement mieux connaître l’œuvre de Mère Marie et découvrir son actualité, mais également de rencontrer autour de cet héritage, d’autres mouvements orthodoxes et catholiques.

Le festival « Rimini-meeting » fêtera, cette année, ses 40 ans. C’est un des plus grands évènements culturels en Europe visité chaque année par environ un million de personnes. Organisé par un mouvement de laïcs catholiques ce festival ne se limite pourtant pas à des sujets strictement religieux. D’autre part, depuis une dizaine d’années des expositions sont proposées sur l’Église orthodoxe et le christianisme oriental. A titre d’exemple, des expositions ont été organisées par des étudiants italiens, russes, biélorusses, ou ukrainiens, sur l’écrivain Dostoïevski, les nouveaux martyrs du XXème siècle, ou encore le métropolite Antoine de Souroge. L’exposition sur Mère Marie Skobtsov s’inscrit dans cette tradition. Cette exposition ne se limitera pas à une présentation biographique et historique de Mère Marie, mais elle tentera de discerner en quoi le témoignage et l’œuvre de cette sainte sont si importants, particulièrement dans le temps de crise que nous traversons.

Il faut dire que ce festival est aussi un grand rassemblement international. Pour ceux qui souhaiteraient y participer au mois d’août prochain, il est possible de proposer ses services comme guide de l’exposition Mère Marie, c’est à dire présenter l’exposition aux visiteurs. Mais il est aussi possible de venir en tant que simple volontaire et aider dans différentes tâches : steward, aide au restaurant…

Alexandre Philonenko est chargé de rédiger la trame de l’exposition, il se basera pour cela sur les idées élaborées par les groupes réunis dans les différentes villes et s’appuiera sur le matériel transmis par ceux-ci. Le design de l’exposition sera fait par l’artiste ukrainien Oleksiy Chekal. Le résultat final de l’exposition dépend donc de chaque personne intéressée par ce projet et qui est prête à y contribuer. Ainsi, nous proposons à tous ceux intéressés par la figure de Mère Marie de rejoindre notre groupe de Paris. Celui-ci se réunira 3 ou 4 fois avant la fin du mois d’avril pour travailler sur ce projet.

La première étape de ce travail pourrait être de répondre personnellement à ces questions : Pourquoi parler de Mère Marie aujourd’hui? Son expérience a-t-elle encore quelque chose à nous dire ici et maintenant dans notre situation ? Comment parler d’elle à des personnes qui ne la connaissent pas ? Quelles les sont les images, anecdotes, citations de Mère Marie qui nous inspirent ? »

La réunion est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par ce projet.

Source : Acer-Mjo