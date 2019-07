Le chef de l’Église orthodoxe autocéphale d’Ukraine Épiphane (Patriarcat de Constantinople) a déclaré : « nos frères de l’Église de Grèce » ont pris part à la liturgie de l’EOAU (PC) le 28 juillet et a également commenté la création du vicariat roumain. Le 28 juillet, lors des célébrations en l’honneur du Jour du baptême de la Rus, Épiphane a déclaré la « reconnaissance de fait » de l’EOAU (PC) par l’Église orthodoxe de Grèce. « En fait, nous travaillons pour que l’autocéphalie de notre Église soit reconnue par les représentants d’autres Églises orthodoxes locales », a déclaré Épiphane à la fin de la célébration sur la colline Saint-Vladimir. « Et aujourd’hui, l’Église orthodoxe de Grèce a participé à la concélébration de la divine liturgie. De plus, un de nos évêques a servi avant-hier et hier avec des représentants de l’Église grecque à Thessalonique. Cela témoigne du fait que l’Église de Grèce reconnaît l’autocéphalie de notre Église orthodoxe autocéphale d’Ukraine ». Avant la procession, à la fin de la liturgie à Sainte-Sophie de Kiev, Épiphane a aussi déclaré que « nos frères de l’Église orthodoxe de Grèce ont participé au service. Peu à peu, pas à pas, nous obtenons la reconnaissance de notre statut d’autocéphalie de la part des autres Églises orthodoxes ».

L’évêque en question était le métropolite Jean de Langadas, évêque dirigeant de la métropole de Langadas de l’Église de Grèce, qui appartient aux « nouveaux territoires », c’est-à-dire qui a une double subordination aux Églises de Constantinople et de Grèce. Le métropolite Jean de Langadas, a déclaré ultérieurement avoir agi de sa propre initiative. Cette visite de l’évêque de l’Église orthodoxe de Grèce, le métropolite Jean, à Kiev lors de la célébration du 1031e anniversaire du baptême de la Russie était une visite privée et l’Église de Grèce n’est pas parvenue à un accord sur la « question ukrainienne », a précisé l’agence Romfea. Selon les informations reçues, le métropolite Jean a servi avec les hiérarques de l’EOAU en tant que professeur à l’Académie ukrainienne de théologie d’Oujgorod, mais ne représentait pas l’Église de Grèce.

De plus, Épiphane a indiqué que le Synode de l’EOAU avait créé un vicariat pour les Roumains qui souhaitent prier en roumain dans leurs communautés. Il a également déclaré qu’une délégation s’était rendue a plusieurs reprises en Roumanie et qu’il avait personnellement envoyé une lettre au patriarche Daniel avec des propositions. « Nous avons maintenant mis en œuvre la demande de leur Synode d’avoir leur vicariat roumain en Ukraine, tout comme en Roumanie il y a un vicariat ukrainien au sein de l’Église orthodoxe roumaine sous la direction du patriarche lui-même. Par conséquent, nous avons ouvert le vicariat roumain qui sera dirigé par le primat », a précisé Épiphane. « Comme vous le voyez, nous faisons beaucoup pour que notre statut d’autocéphalie soit reconnu « Église par Église ».

