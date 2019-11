Vient de paraître aux Éditions Bayard de François Bœspflug avec le concours d’Emanuela Fogliadini, Crucifixion. La crucifixion dans l’art. Un sujet planétaire (560 pages, 59,90 euros). Présentation de l’ouvrage sur la quatrième de couverture :

Il aura fallu quatre siècles après la mort du Christ pour que les chrétiens se risquent à le figurer en croix. Et il en faudra encore une dizaine pour que ce sujet inspire des œuvres enracinées dans d’autres cultures du monde : africaines, sud-américaines… Entre-temps, le Christ en croix sera devenu le symbole identitaire du christianisme et le restera jusqu’à la fin du XIXe siècle. La crucifixion est désormais l’un des sujets-symboles les plus universels qui soient. Il est perçu et utilisé comme le motif visuel le plus éloquent pour dénoncer les maltraitances infligées à des populations ou à des personnes assimilables à des « crucifiées ».

Dans ce livre ambitieux et audacieux, riche de quelque 300 reproductions en couleurs, qui relève le double défi d’une approche transpériodique et transcontinentale du sujet, François Bœspflug raconte une aventure iconographique passionnante et encore mal connue, depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui.

François Bœspflug. Historien, théologien, professeur émérite à l’université de Strasbourg, il est l’un des plus importants spécialistes européens de l’art chrétien. Il est l’auteur d’une cinquantaine de livres sur la représentation de Dieu et de ses prophètes dans les trois monothéismes abrahamiques, dont le monumental Dieu et ses images. Une histoire de l’Éternel dans l’art, publié chez Bayard en 2008.

François Bœspflug est secondé par Emanuela Fogliadini, professeure d’histoire de la théologie et de l’iconographie de Byzance et des Orients chrétiens à la Faculté de théologie de Milan. Elle a écrit plusieurs livres sur les icônes et la querelle des images, parmi lesquels L’Image contestée. Le concile de Hieria et la pensée théologique des iconoclastes (Le Cerf, 2018).

