Le n°267-268 de la revue « Contacts. Revue française de l’orthodoxie » (LXXIe année, 3e – 4e trimestres 2019) vient de paraître. Il propose les actes du colloque qui s’est déroulé les 17 et 18 mai (affiche) derniers à l’Institut Saint-Serge à Paris sur le thème « L’œuvre théologique d’Olivier Clément (1921-2009), redécouvrir le sens de l’Église en dialogue avec le monde contemporain ». Cet événement organisé par l’Institut Saint-Serge, l’Acer-Mjo et la revue Contacts, a rassemblé 16 conférenciers issus de 6 pays et environ 80 participants. La présentation (« Liminaire ») et le sommaire de ce numéro sont en ligne ici.

On notera en outre les derniers volumes thématiques de la revue Contacts parus récemment : n° 263 : « Comment vivre et partager la conciliarité ecclésiale ? La réception du Concile de Moscou (1917-1918) ». N° 265 : « Actes du XVIe Congrès orthodoxe en Europe occidentale : « Et vous serez mes témoins » (Ac 1,8) ».