Compte-rendu de lecture transmis par l’éditeur.

Gouttes de l’amour de Dieu – Les saints et la nature, éditions Apostolia, 2018, 129 pages.

La collection Apostolia Junior vient de s’enrichir d’une nouvelle publication : Gouttes de l’amour de Dieu – Les saints et la nature. Ce livre dont la première partie du titre est tirée d’un écrit de saint Porphyre le Kavsokalyvite, est un véritable joyau qui se laisse difficilement enfermer dans un genre littéraire. Il tient aussi bien de l’hagiographie, car il restitue avec une grande fraîcheur des récits entiers de la vie des saints de notre temps ainsi que des siècles passés, des saints qui ont témoigné d’un grand amour pour la nature et il est également un ouvrage incitatif à l’émerveillement devant la beauté de l’œuvre divine.

Publié en 2006 par le saint monastère grec de Chrysopigi en Crète, cet ouvrage, très attachant, a reçu un accueil chaleureux, aussi bien de la part des jeunes que des moins jeunes et, il a connu depuis cette date, plusieurs rééditions en langue grecque. La nécessité de susciter un éveil salutaire des consciences contemporaines, adonnées à une consommation effrénée de la nature sans aucun égard pour sa sainteté, le souci d’orienter l’usage abusif de la création, les habitudes de destruction massive inconsciente de l’environnement vers une attitude empreinte de respect, animée du souci de sa protection et de sa sauvegarde, a incité le monastère de Chrysopigi à consacrer, depuis plusieurs décennies une part non négligeable de ses publications à ce sujet.

Ce livre dont nous saluons la traduction en langue française, nous offre de partager avec les saints certains aspects méconnus de leur vie, la profonde tendresse dont témoignent les soins empressés qu’ils prodiguent aux créatures fragiles, l’intense amour de la création qui transparaît dans leur émerveillement devant la beauté de l’œuvre divine et qui va de pair avec la tension de leur âme désireuse de jouir de la contemplation de la beauté du Christ, le Fils unique et Verbe de Dieu, la raison-logos de l’œuvre divine, « en qui toutes choses ont été créées au ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles […] ; tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui (Col. 1, 16-17).

Ce livre sera lu avec profit par les jeunes auxquels il s’adresse tout particulièrement, mais également par “tous ceux qui voient le monde à travers des yeux d’enfants” comme l’annonce le texte liminaire, placé en exergue de cette publication. La fraîcheur des histoires qui y sont racontées ainsi que leur saveur propice à l’émerveillement, suscitera chez ses lecteurs la conscience de l’unité de toute la création en Dieu, l’unité des hommes, de la nature avec toutes les créatures qui la peuplent, le monde végétal et minéral dont la beauté rayonnante dans la lumière de ce monde, concourt à chanter la gloire de leur auteur. L’amour que nous témoignons à la nature et aux créatures divines, écrit saint Porphyre “sont de petits amours, à travers lesquels nous atteignons le grand amour, le Christ”.