Ce livre reprend le contenu de la thèse de doctorat de l’archimandrite Zacharias, où il présente une étude complète de l’enseignement du starets Sophrony et la richesse de l’expérience théologique contenue dans son œuvre.

« De même que saint Silouane considérait l’humilité divine comme le vêtement de gloire porté au Paradis, de même le starets voyait dans l’humilité de ceux qui sont sauvés la plus sublime des contemplations. Au Paradis, les humbles et les plus petits éprouveront joie et allégresse d’être les plus petits et de voir les autres plus glorifiés qu’eux-mêmes. L’humilité divine rend l’homme parfaitement semblable à Dieu qui offre «tout ce qu’Il a» à l’homme injuste et «se réjouit» du repentir du pécheur. […] La divine humilité du Christ est la voie que Dieu a choisie dans Sa sagesse pour sauver l’homme déchu. Sans ôter à l’homme son libre arbitre, Il lui a montré l’excellente voie de Son humilité. Grâce à celle-ci, l’homme peut être attiré vers la hauteur de l’humble amour divin, en saisir la profondeur et en percevoir la largeur. Il peut ainsi s’accomplir en tant qu’hypostase possédant la plénitude divino-humaine. »

Éditions Apostolia, collection : « Souffle de vie ». Dimensions : 14,8 x 21 cm.; 396 pages.

