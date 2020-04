Pendant la quarantaine, le diocèse de Cluj (Patriarcat de Roumanie) propose une bibliothèque spirituelle en ligne

Le diocèse de Cluj (Patriarcat de Roumanie) a fait paraître l’annonce suivante :

« En raison de l’épidémie du coronavirus, les bibliothèques « physiques » ont été fermées pour protéger les lecteurs et le personnel. Mais la situation médicale sans précédent ne doit pas nous conduire à abandonner la lecture. Afin d’aider ceux qui s’intéressent aux lectures spirituelles, la métropole de Cluj, Maramureș et Sălajului propose une bibliothèque numérique gratuite. Parmi les auteurs des travaux, nous mentionnons le métropolite André, l’évêque-vicaire Bénédict de Bistrița, Paul Florensky, Vladimir Lossky et d’autres ».

Source