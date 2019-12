L’appel a été transmis au bureau du président par le métropolite de Vinnytsia Barsanuphe et le métropolite de Toultchyn et Bratslav Jonathan. Il est question dans l’appel des persécutions dont sont l’objet les communautés de l’Église orthodoxe d’Ukraine dans la région de Vinnytsia, étant donné que le chef du département pour les affaires religieuses de l’administration locale, Igor Saletsky, soutient les intérêts de l’Église autocéphale. Les fidèles ont fait part de projet de raids destinés à s’emparer des églises, du conflit interconfessionnel dans le village de Luka-Meleshkovskaya qui dure déjà depuis près de six mois. Les fidèles sont indignés également par le fait que l’enregistrement officiel en tant que dirigeant du diocèse est refusé au métropolite Barsanuphe depuis près d’un an, pour des raisons créées artificiellement. Le clergé et les fidèles du diocèse espèrent en l’aide de l’administration présidentielle pour régler les problèmes qui ont surgi.

Source