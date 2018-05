Pour la première fois, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe d’Ukraine a réagi officiellement au sujet de l’initiative du patriarche de Constantinople Bartholomée concernant l’octroi de l’autocéphalie aux schismatiques ukrainiens. Nous publions le message in extenso :

« Message à l’épiscopat, au clergé, aux moines, moniales et laïcs, à l’occasion de l’initiative de « l’octroi de l’autocéphalie à l’Église orthodoxe en Ukraine »

Vos Éminences et vos Excellences,

Chers pères, moines et moniales, frères et sœurs,

Au cours des dernières semaines, la possibilité de l’octroi unilatéral par le Patriarcat de Constantinople du « Tomos d’autocéphalie de l’Église orthodoxe en Ukraine » est activement discutée dans notre pays. Or, jusqu’à présent, l’Église orthodoxe d’Ukraine n’a reçu du Patriarcat de Constantinople aucune communication officielle sur cette question. Nous savons également que les Églises orthodoxes locales n’ont pas reçu de lettres officielles de Constantinople concernant ladite question. Sur la demande des primats des Église orthodoxes locales, S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine s’est adressé à eux par des lettres, dans lesquelles il les a informés de la situation actuelle dans l’orthodoxie ukrainienne et a également exposé la position de l’Église orthodoxe d’Ukraine sur l’initiative d’octroi du « Tomos d’autocéphalie ». Il est connu à ce jour que les primats et les Assemblées épiscopales des Églises orthodoxes locales expriment une attitude réservée et négative envers l’octroi du tomos susmentionné en tant que moyen de surmonter le schisme dans l’orthodoxie ukrainienne. Entre autres, l’idée est partagée parmi les Églises locales selon laquelle il est indispensable que les groupes ecclésiastiques schismatiques reviennent au sein de l’Église canonique, ce qui permettra de discuter du statut de l’église canonique unique. Une telle position des Églises orthodoxes locales coïncide avec celle de notre Église. L’Église orthodoxe d’Ukraine, depuis le début du schisme s’est prononcée de façon conséquente pour le rétablissement de l’unité ecclésiale. Néanmoins, selon notre profonde conviction, la voie vers le rétablissement de l’unité ecclésiale et à l’éventuel statut autocéphale ne doit pas passer par la légalisation du schisme, lequel remplacerait l’Église du Christ. Dans la résolution de l’Assemblée jubilaire de l’Église orthodoxe d’Ukraine, qui s’est tenue à la laure de Dormition des Grottes de Kiev le 8 juillet 2011, il était mentionné : « … Le rétablissement de l’unité de l’orthodoxie ukrainienne doit avoir lieu conformément aux canons de l’Église orthodoxe, sans immixtion des forces politiques et par le retour au sein de l’Église orthodoxe d’Ukraine de ceux qui en sont partis » (point 11). Le critère principal dans la prise de toutes les décisions ecclésiales est l’utilité qu’en retire l’Église, tandis que la méthode pour les adopter doit consister en la discussion conciliaire des questions importantes et actuelles tant pour une Église orthodoxe locale considérée individuellement, que pour toute l’Orthodoxie mondiale. Les actions individuelles et unilatérales dans l’Église sont une transgression du principe de conciliarité et menacent l’unité de l’Église. De l’histoire toute récente de l’Église orthodoxe en Ukraine, on peut tirer la conclusion que la transgression du principe de conciliarité, l’absence de prise en compte du pouls de la véritable vie ecclésiale intérieure, ainsi que l’immixtion des forces politiques et autres entités non ecclésiales dans les affaires internes de l’Église a mené à l’émergence du schisme dans l’orthodoxie ukrainienne. La discussion sur l’octroi du statut autocéphale à l’Église orthodoxe d’Ukraine dure déjà presque cent ans. Or, pendant toute cette période, toutes les initiatives dans cette direction manquaient d’esprit conciliaire et d’observation des règles ecclésiales, ce qui a mené à la formation arbitraire de structures non canoniques : d’abord « L’Église orthodoxe ukrainienne autocéphale », et ensuite « L’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Kiev ». Ainsi, l’expérience historique montre que l’absence de conscience canonique et d’obéissance à l’Église, le manque de débat conciliaire sur les questions ecclésiales importantes, le manque de patience et de compréhension mutuelle, l’orgueil, et aussi l’intervention de facteurs politiques dans les questions ecclésiales, tout cela ne débouche pas sur l’unité ecclésiale, mais seulement sur des schismes. Aussi, cela est une voie erronée sur laquelle ne doit pas cheminer l’Église du Christ. L’histoire de l’Église témoigne du fait que souvent, ces tentatives d’unité qui, ont été menées « d’en-haut » n’ont pas été reçues par le peuple ecclésial, du fait qu’elles avaient des causes politiques et ne prenaient pas en compte les particularités de la vie ecclésiale interne. Après de telles « réunifications » sur l’initiative et avec la participation actives du pouvoir étatique, les églises restaient vides, parce que le peuple ecclésial sentait le caractère artificiel de telles « réunifications ». L’immixtion dans un tel processus de forces étrangères à l’Église peut diviser encore plus notre peuple, et en place de l’union souhaitée pour nous tous, nous pouvons recevoir une division encore plus grande. Le statut autocéphale porte un caractère doublement technique, qui consiste en la contribution à la prédication de l’Évangile sur le territoire d’un État donné, et ne peut pas être un instrument dans le combat géopolitique. En même temps, le statut autocéphale est octroyé à toute l’Église dans le cadre d’un territoire défini. En rapport avec cela, il est nécessaire de prendre conscience du fait que l’apparition d’une autre juridiction parallèle en Ukraine peut créer de nouvelles confrontations dans notre peuple, ce qui non seulement menacera la sûreté de l’État, mais mettra en question la possibilité d’une unité future de l’Église en Ukraine. Notre peuple peut être divisé pour longtemps, si ce n’est pour toujours. L’issue de cette situation se trouve dans le rétablissement de l’unité ecclésiale en Ukraine et non dans le renforcement de la division de l’Église au moyen de l’établissement d’une juridiction ecclésiale parallèle. Nous partageons l’inquiétude du pouvoir gouvernemental d’Ukraine pour l’existence du schisme ecclésial dans notre pays. Or nous considérons que pour résoudre avec succès ce problème, d’autres conditions sont nécessaires dans notre État, dont la paix et la stabilité. Nous avons toujours assisté et assisterons l’État dans les questions de l’éducation morale et patriotique, mais nous nous prononçons contre l’utilisation de l’Église dans le combat géopolitique. Nous confirmons notre ouverture et notre disposition envers toute collaboration et dialogue constructifs dans le but d’atteindre l’unité ecclésiale.

Chers évêques, père, moines et moniales, frères et sœurs,

fidèles enfants de l’Église orthodoxe d’Ukraine,

Nous vous appelons tous à vous souvenir que nous sommes tous les membres de l’Église, qui est le Corps du Christ (Éph. I, 22-23). Nous sommes tous différents, mais nous appartenons à la seule famille du Christ – la Sainte Église. Nous sommes tous responsables pour l’unité de l’Église, et nous devons la préserver et la défendre. Il ne faut pas oublier que l’Église n’est pas créée par les hommes, mais par Dieu. La pierre angulaire de tout l’être ecclésial est notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ. La mission de l’Église du Christ consiste en la prédication de l’Évangile du Christ, en la transfiguration du monde par la grâce au moyen des saints mystères, en enseignant aux hommes la vie selon les commandements Divins. C’est précisément pour cela que l’Église du Christ vit selon ses règles que l’on ne saurait changer en fonction de la situation politique fluctuante. La seule voie du rétablissement de l’unité ecclésiale consiste à cesser toute ingérence extérieure dans les affaires ecclésiales et de laisser à la sainte Église la possibilité de guérir, de façon indépendante, la blessure de la division de l’orthodoxie ukrainienne. Chaque génération de chrétiens orthodoxes est responsable pour la préservation de la pureté de sa foi et l’observance de l’ordre ecclésial canonique. Une telle responsabilité repose aujourd’hui sur chacun de nous, archipasteurs, pasteurs, moines et sur tout le peuple ecclésial.

Nous vous appelons tous, chers évêques, pères, moines et moniales, frères et sœurs, à « l’unité de l’esprit par le lien de la paix » (Éph. 4,3), au maintien et à la préservation de l’unité ecclésiale. Nous sommes les membres de l’Église du Christ, et resterons toujours en son sein. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et l’amour de Dieu le Père et la communion du Saint Esprit soient avec nous tous (cf. 2 Cor. 13,13) !

Au nom du Saint-Synode de l’Église orthodoxe d’Ukraine

+ Onuphre, métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine, primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine, Kiev, le 23 mai 2018 »

Source (dont photographie) : Pravlife