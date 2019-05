« Aujourd’hui, l’Ordre de Saint-André l’Apôtre propose un service inédit à tous les chrétiens orthodoxes et à toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent en savoir plus sur l’Église orthodoxe et la situation en Ukraine.

« Le Patriarcat œcuménique et l’autocéphalie en Ukraine : perspectives historiques, canoniques et pastorales » (en anglais, ndlr) est disponible en format électronique et peut être téléchargé ici et sur les réseaux sociaux.

Le livre électronique traite des sujets suivants rédigés par une équipe éclectique et des commentateurs orthodoxes dignes de confiance.

– Introduction : Le Patriarcat œcuménique et l’autocéphalie en Ukraine par Evagelos Sotiropoulos (rédacteur)

– La voix du silence : Une voix monastique sur la question ukrainienne par la mère abbesse Theoxeni

– Perspectives pastorales de l’autocéphalie ukrainienne : un regard personnel sur une question politique par le père John Chryssavgis

– Condamnation ou abus de pouvoir ? Sanctions canoniques et autocéphalie ukrainienne par le père Nicholas Denysenko

– Qu’est-ce que la Corée a à voir avec l’Ukraine ? L’agression tragique de la Russie contre l’unité coréenne par le père Perry Hamalis

– L’autocéphalie ukrainienne : réflexions de la diaspora par le père Bohdan Hladio

– Pastorale pour les orthodoxes ukrainiens par le père Cyril Hovorun

– L’autocéphalie de l’Église orthodoxe en Ukraine et les prérogatives canoniques du Patriarcat œcuménique par Mgr Job de Telmessos

– L’Église orthodoxe bulgare et l’autocéphalie ukrainienne par Daniela Kalkandjieva

– Le rôle du Patriarcat œcuménique dans l’octroi de l’autocéphalie à l’Église orthodoxe en Ukraine : une perspective canonique par le Dr Lewis Patsavos

– Réflexions sur l’autocéphalie par un membre de l’Église orthodoxe ukrainienne des États-Unis par le Dr Gayle Woloschak. »

