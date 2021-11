Radio (France-Culture): Dostoïevski et la religion

L’émission de radio Orthodoxie sur France-Culture diffusée le 26 octobre avait pour thème : « Dostoïevski et la religion ». L’invité était Michel Niqueux, professeur Émérite de l’Université Caen-Normandie spécialiste de littérature russe et d’histoire des idées, auteur du « Dictionnaire Dostoïevski » qui vient de paraître à l’Institut d’études slaves. Présentation : « A l’occasion du bicentenaire de sa naissance, entretien sur la pensée religieuse de Fiodor Dostoïevski (1821-1881) à travers ses œuvres. Un dictionnaire avec 118 articles sur Dostoïevski ; les grandes périodes de la vie de Dostoïevski ; ses rapports avec la religion : l’Église orthodoxe, le catholicisme ; quelques exemples de sa pensée religieuse tirés de son œuvre : Makar, un personnage qui vit déjà en union avec Dieu et la nature (L’Adolescent) – Zossime, qui a pour prototypes le starets Ambroise d’Optino et saint Tikhon de Zadonsk (Les Frères Karamazov) ; l’expression « Dieu russe » employée par Dostoïevski. »

Le podcast audio de cette émission est en ligne ici.

Source de la photographie de Dostoïevski (en 1876) ci-dessus : Wikipédia.