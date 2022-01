Radio (France-Culture) : “Taizé, chercher un sens à la vie”

L’émission de radio Orthodoxie sur France-Culture du 23 janvier s’intitulait : “Taizé, chercher un sens à la vie”. Présentation : “A l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier), entretien avec le frère Alois, prieur de la Communauté de Taizé. Le titre de l’émission est inspiré d’un ouvrage d’Olivier Clément. La fondation par le frère Roger et l’histoire de la Communauté œcuménique de Taizé ; l’accueil à Taizé de milliers de jeunes par an qui cherchent à cheminer ensemble dans la foi ; Taizé et les orthodoxes : les nombreux voyages de membres de la Communauté de Taizé dans plusieurs Églises orthodoxes (Constantinople, Russie, Roumanie, Serbie et Ukraine) et les rencontres avec plusieurs responsables de l’Église orthodoxe, la visite du patriarche œcuménique en 2017 à Taizé ; le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens de cette année (Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage, Mt 2, 2) qui interpelle la totalité du monde chrétien sur la situation critique des Églises orientales ; le théologien orthodoxe Olivier Clément, ami du frère Roger, et la Communauté de Taizé.”