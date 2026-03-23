RCF Aix-Marseille : Les martyrs chrétiens : Polycarpe de Smyrne

Polycarpe, évêque de Smyrne et disciple de l’apôtre Jean, meurt martyr en 155. La lettre de l’Église de Smyrne qui relate son supplice est le plus ancien récit de martyre conservé. Elle souligne les parallèles avec la Passion du Christ : arrestation nocturne, prière avant l’épreuve, fidélité jusqu’au bout. Polycarpe refuse de renier le Christ malgré son âge avancé : « Depuis 86 ans je le sers, il ne m’a fait aucun mal ».

Condamné au bûcher, il accepte librement son sort et demande de ne pas être cloué, affirmant que Dieu lui donnera la force de rester immobile. Sa prière finale fait de lui une offrande vivante à Dieu. Ce récit inaugure la mémoire liturgique des martyrs, vénérés comme Pères de l’Église par le témoignage de leur vie et de leur mort.