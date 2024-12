RCF Bordeaux : « La « Vetus Syra », une nouvelle traduction inédite des Évangiles »

« Le père Jean-Claude Gurnade nous propose de parcourir la première traduction en français d’une version très ancienne des quatre Évangiles, rédigée en araméen au IIe siècle, la Vetus Syra. Avec cette traduction, due au père Étienne Méténier, et éditée par les éditions des Béatitudes, nous sommes en présence d’un texte plus proche de l’oralité Nous n’y trouverons bien-sûr aucun nouveau message jusqu’alors caché, non simplement, une possibilité de relire les Évangiles avec une saveur nouvelle, du fait de sa proximité avec la langue araméenne, plus incarnée que le grec, réputé plus conceptuel. »

