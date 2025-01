RCF Bordeaux : « L’Église roumaine et la théologie dogmatique de saint Dumitru Stăniloae »

Dans cette émission, le père Jean-Claude Gurnade, nous propose un focus sur l’Église orthodoxe roumaine. Plusieurs thèmes sont abordés : celui de la consécration de l’année 2025, aux saints pères spirituels et confesseurs de la foi au XXe siècle, et celui des célébrations du centenaire du Patriarcat de Roumanie.

Un attention particulière sera portée sur le saint prêtre confesseur Dumitru Stăniloae et sa fameuse : « Théologie dogmatique orthodoxe » (tome 1, couverture ci-dessous), récemment publiée conjointement par les éditions du CERF et Apostolia.

Source : RCF