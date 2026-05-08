RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Psautier liturgique »

Catégories À la Une Apprendre Écouter Podcast audio Radio par
RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Psautier liturgique »

Le père Jean-Claude Gurnade nous présente aujourd’hui le nouveau Psautier liturgique. Il s’agit d’une traduction en français du Psautier selon la « Septante », par une équipe de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Il vient de paraitre, coéditée par la Fraternité et les éditions Apostolia, avec la bénédiction de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France [vidéo : « Soirée Saint-Serge : Le Psautier des Septante, une nouvelle traduction »]. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF

À propos de l'auteur

Photo of author

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
Lire tous les articles par Christophe Levalois

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

9 mai

Transfert des reliques de saint Nicolas le Thaumaturge à Bari (1087). Saint prophète Isaïe (VIIIème s. avant Jésus-Christ). Saint martyr ...

26 avril (ancien calendrier)/9 mai (nouveau)

Saint Basile, évêque d'Amasée, (322)

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Psautier liturgique »

Le père Jean-Claude Gurnade nous présente aujourd’hui le nouveau Psautier liturgique. Il s’agit d’une traduction en français du Psautier selon ...

« Orthodoxie » (France-Culture) : « Le juge de Thessalonique »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 3 mai, avait pour titre « Le juge ...

« Sur les épaules de géants », un documentaire d’Orthodoxie — jeudi 14 mai sur France 2, à 9 h 30

Traduire les Pères de l’Église, c’est une responsabilité qui ne se délègue pas : rendre accessible, dans la langue de ...

À la veille du 81ᵉ anniversaire de la Victoire, le patriarche Cyrille a déposé une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu près du mur du Kremlin

Le 8 mai 2026, à la veille du 81ᵉ anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, Sa Sainteté ...

Le diocèse européen de l’Église orthodoxe macédonienne fait l’acquisition d’une nouvelle église en Suisse

Le diocèse européen de l’Église orthodoxe macédonienne — Archevêché d’Ohrid a fait l’acquisition d’une nouvelle église en Suisse cette semaine. ...

La Roumanie mise en valeur comme destination culturelle et religieuse européenne lors d’une exposition au palais Cotroceni

Une exposition intitulée « La Roumanie — destination culturelle et religieuse européenne de premier plan », consacrée à la Journée ...

Un évêque et un prêtre ukrainiens agressés physiquement par des agents de recrutement

Un évêque de haut rang de l’Église orthodoxe ukrainienne et un prêtre ont été extraits de force de leur véhicule ...

Le métropolite Marc de Chersonèse et d’Europe occidentale a rencontré le Nonce apostolique en France

Le soir du mercredi 6 mai 2026, une réception officielle a été donnée à la Nonciature apostolique à Paris à ...

Roumanie : la Présidence accueille une conférence sur le dialogue de l’Union européenne avec les Églises et les communautés religieuses

L’Administration présidentielle de Roumanie a accueilli, jeudi 7 mai 2026, une conférence prononcée par le père Sorin Șelaru, directeur de ...

Message de félicitations du patriarche Cyrille au pape Léon XIV pour le premier anniversaire de son élection au siège de l’Église catholique romaine

À l’occasion du premier anniversaire de l’élection de Léon XIV au siège pontifical romain, Sa Sainteté le patriarche de Moscou ...

Athènes : une soirée d’hommage au patriarche œcuménique Bartholomée pour son double jubilé

En présence de centaines de fidèles qui ont rempli le théâtre Pallas, la soirée d’hommage rendue au patriarche œcuménique Bartholomée ...

Le patriarche œcuménique et l’archevêque d’Albanie concélébreront la Divine Liturgie en Cappadoce le 17 mai 2026

Le patriarche œcuménique Bartholomée et l’archevêque Ioannis d’Albanie concélébreront la Divine Liturgie en Cappadoce dans le cadre d’un pèlerinage organisé ...

IVes Journées orthodoxes de la jeunesse — Lyon, 22-24 mai 2026

La Métropole grec-orthodoxe de France, sous l’égide de Son Éminence le métropolite Dimitrios de France, annonce la tenue des IVes ...

8 mai

Jour de jeûne Saint Jean le Théologien, apôtre et évangéliste (98-117) ; saint Arsène le Grand, ermite au désert de ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

24 avenue Roland Garros

78140 Vélizy

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.