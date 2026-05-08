RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Psautier liturgique »

Le père Jean-Claude Gurnade nous présente aujourd’hui le nouveau Psautier liturgique. Il s’agit d’une traduction en français du Psautier selon la « Septante », par une équipe de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Il vient de paraitre, coéditée par la Fraternité et les éditions Apostolia, avec la bénédiction de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France [vidéo : « Soirée Saint-Serge : Le Psautier des Septante, une nouvelle traduction »]. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF