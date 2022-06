RCF Bordeaux (“Les chemins de l’orthodoxie”): “Que peut la littérature”

“Le père Jean-Claude Gurnade nous propose pour les vacances qui approchent deux livres autour de l’évangile de Marc. Le premier « Le lion d’Alexandrie » paru au Cerf nous entraine à la suite de Marc sur les chemins de Galilée et jusqu’à Rome et Alexandrie à la recherche de témoins de Jésus avec le souci d’en faire une relation : ce sera son évangile. Le second livre « Le moine Philémon de Gaza médite l’évangile de Marc » paru chez Olivétan. C’est une méditation très personnelle et particulièrement enrichissante de l’évangile, loin des commentaires savants.”

Source : “Les chemins de l’orthodoxie” (RCF)