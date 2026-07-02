RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Qui est mon prochain ?»

Carême des saints Apôtres Saint Méthode, évêque de Patare en Lycie, martyr (312) ; sainte Gemme, martyre en Saintonge (109) ...
Јоur de jeûne Saint Hyacinthe, martyr en Cappadoce (108) ; saint Théodote, sainte Théodotie et leurs compagnons: saints Golindouch, Diomède, ...
Une nouvelle édition, revue et augmentée, du Livret de la Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome est désormais disponible. Réalisée ...
Le père Jean-Claude Gurnade nous propose de parcourir un petit ouvrage autour du thème : « Qui est mon prochain ? », paru aux ...
L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 26 juin, avait pour titre : « Beauté et ...
Sorti dans les salles américaines le 30 janvier 2026, le film Moses the Black de la réalisatrice orthodoxe Yelena Popovic ...
Déposition de la précieuse robe de notre Souveraine, la Très-Sainte Mère de Dieu, en l’église des Blachernes à Constantinople ; ...
Carême des saints Apôtres Saint Jude, frère du Seigneur, apôtre (vers 80) ; saint Zosime, martyr en Pisidie (IIème s.) ...
Chaque semaine sur RCF Maguelone Hérault : traditions, événements et actualités des Églises Orthodoxes pour mieux connaître la vie de ...
Jour de jeûne Saints Côme et Damien, médecins, anargyres, martyrs à Rome (284) ; saint Potit, martyr (IIème s.); saint ...