Voilà un livre qui donne à voir ! En trois mots : la beauté, la création, la grâce. On pourrait dire aussi qu’il s’agit d’une mise en mémoire de ce qui est à la fois triple élévation et triple concrétisation ici-bas dans un lieu patiemment reconstruit.

Il y a dans le monde bien des destructions et bien des désespérances, quotidiennement. Ici, c’est le contraire qui nous raconté, par l’image et le texte, à savoir une édification destinée à témoigner dans la densité de la matière de la subtile et vivifiante lumière d’en haut. Et cela est profondément réjouissant. Une joie qui est aussi une force dont nous avons bien besoin pour que notre vie soit réellement vivante et fidèle à la bénédiction donnée au commencement, laquelle est une source inépuisable apportant une véritable croissance à tous ceux qui y puisent.

Les dimensions du temps et de l’espace s’y déploient. Le temps de l’émergence porté par le labeur inspiré, puis celui de l’épanouissement, de l’offrande au monde, pour le nourrir, l’embellir et l’enchanter, pour l’éclairer et lui découvrir une voie ascendante. L’espace, celui du skite Sainte-Foy, est celui où le miracle de la transfiguration s’opère, où les mondes, l’ici-bas et l’en haut, se marient et renouvellent toute chose.

Les nombreux témoignages sont comme autant de couleurs d’un arc-en-ciel, d’un pont unissant la terre et le ciel.

Par-delà, ce livre est aussi une invitation. Le regard qui le parcourt devient bouche de l’âme qui goûte ainsi l’ineffable. Pour sa plus grande transparence à la lumière d’en haut !

Christophe Levalois

Frère Jean, Art sacré au Skite Sainte Foy, Éditions Art Sacré, 156 pages, format : 160 mm x 240 mm, avec de nombreuses photographies et illustrations.

Lire en ligne quelques pages du livre.

L’ouvrage est diffusé dans les librairies religieuses : La Procure, Siloë, Saint Paul. Pour le commander par correspondance : 25 euros (tout compris). Adresse : Skite Sainte Foy, F-48160 Saint-Julien-des-Points. Informations : skite. saintefoy (at) wanadoo.fr.

