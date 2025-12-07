Élisabeth Hériard-Dubreuil, « Connaître les icônes », Éditions Salvator, collection « Voix de l’orthodoxie », 2025, 192 pages, 24,90 euros.

Cet ouvrage, dont Mgr Dimitrios de France dit à juste titre dans sa préface qu’il est « particulièrement didactique », est bien plus qu’un nouveau livre sur l’icône et l’iconographie. Il propose une vue d’ensemble qui aborde ce sujet en le divisant en différents points qui sont examinés avec précision, et cela d’une manière qui rend l’ouvrage accessible à tous. Ses qualités pédagogiques et la clarté du propos le désignent aussi bien pour ceux qui souhaitent découvrir l’iconographie que pour ceux qui veulent l’approfondir. En outre, un cahier central d’illustrations numérotées permet de visualiser les explications de l’auteure dans telle ou telle partie du texte. Les lecteurs y trouveront tous une excellente synthèse qui couvre les différentes facettes de la question et les diverses interrogations que l’on peut se poser à son propos. Y sont évoqués aussi bien le visible que l’invisible, c’est-à-dire à la fois la matérialité de l’icône, comme la fabrication, et la démarche spirituelle qui l’accompagne ainsi que, bien sûr, son rôle d’objet liturgique et de médiatrice avec ce (ou celui ou celle) qui est représenté et de « fenêtre vers l’éternité ». Astucieusement, sur toute une partie de l’ouvrage, le premier tiers, Élisabeth Hériard-Dubreuil fait avancer le lecteur dans la compréhension de l’icône par des questions-réponses. Ainsi, la première distingue l’icône de la peinture religieuse. L’auteure s’attache également à faire comprendre les principes qui président à son « écriture » comme la perspective inversée. Chaque réponse, qui est à la fois précise et nourrie d’exemples, conduit de la forme à la signification. Aussi, il n’est pas étonnant qu’après la partie consacrée à ce qu’est l’icône, suivie des thèmes traités, puis à la fabrication, ensuite à l’histoire, l’auteure termine par les questions théologiques. Mais c’est tout l’ouvrage qui est aussi un témoignage de la foi orthodoxe s’appuyant sur sa tradition et les Saintes Écritures. En cette période de cadeaux, voilà une excellente idée pour un présent, lequel sera très profitable à l’heureux destinataire !

Christophe Levalois

Actualité : Ce lundi 8 décembre, à 19h, Élisabeth Hériard-Dubreuil présentera son livre dans la salle de la Métropole grec-orthodoxe de France, 7, rue Georges-Bizet, Paris 16ᵉ.