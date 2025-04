Métropolite Emmanuel, Libres enfants de Dieu, éditions du Cerf, 317 pages, 2025, 24 euros.

Avec cet ouvrage, le métropolite Emmanuel (Adamakis) de Chalcédoine, qui fut de 2003 à 2021 métropolite de France, nous donne des mémoires qui, au fil de son parcours d’une infinie richesse, nous livrent un témoignage de première main sur les défis, les grands moments et les figures importantes de l’orthodoxie mondiale depuis près d’un demi-siècle. Il le fait avec une plume vivante et alerte, non dénuée de talent. Il n’hésite pas, au passage, à porter un regard critique, avec fermeté, mais sans être excessif et en mettant en avant les ambivalences, pour mieux faire comprendre en argumentant tel ou tel aspect d’une situation et ses enjeux. Il transporte ainsi le lecteur au premier rang d’évènements historiques, où il a joué un rôle actif, notamment dans la préparation et le déroulement, comme le grand concile de Crète en 2016 ou l’autocéphalie accordée à l’Église d’Ukraine (2018-2019). Il embarque ainsi les lecteurs dans les coulisses de l’histoire récente. Et pour encore mieux les éclairer sur tel ou tel évènement, il n’hésite pas, à plusieurs reprises, à remonter loin dans le temps et à dérouler les faits significatifs au cours des siècles.

Outre son parcours, sur tous les continents, “Sans doute était-il écrit que je n’en finirais jamais, au mon cours de mon existence, de me transporter d’un bout à l’autre du monde” souligne-t-il (p. 301), ce qui vaut régulièrement au détour d’une page une description géographique, ses nombreuses responsabilités, en plus de la charge épiscopale et de son rôle diplomatique pour le patriarcat œcuménique de Constantinople, l’ont amené également à dialoguer avec un grand nombre de responsables religieux — dans des échanges interconfessionnels, mais également interreligieux — et de dirigeants politiques. C’est ainsi qu’il s’étend sur plusieurs pages sur le dialogue entre l’Église orthodoxe et les Églises préchalcédoniennes (aussi dites monophysites ou encore Églises orthodoxes orientales), où il représenta le patriarcat œcuménique, en montrant combien la communion fut proche, mais ne put être établie tout en terminant, malgré tout, sur une note d’espoir pour le futur.

Enfin, ce livre nous donne aussi un portrait du patriarche œcuménique Bartholomée dont le métropolite Emmanuel est depuis de longues années maintenant un éminent collaborateur chargé de nombreuses missions internationales.

Un ouvrage passionnant pour qui s’intéresse à l’orthodoxie dans la marche du monde par un grand témoin de cette histoire !

Christophe Levalois