Rediffusion : « L’Évangéliaire slavon des rois de France » sur France 2 – 13 mai à 9h30

La cathédrale de Reims a abrité pendant au moins deux siècles un évangéliaire en slavon, la langue commune des peuples slaves. Sur cet évangéliaire des rois de France ont prêté serment durant la cérémonie du sacre.

« L’Évangéliaire slavon des rois de France », conservé à Reims, qui passera demain jeudi 13 mai à 9h30 dans l’émission de télévision « Orthodoxie » sur France 2 est une remarquable enquête in situ avec des intervenants de qualité, Coline Gosciniak conservatrice de la bibliothèque Carnegie de Reims , Patrick Demouy auteur d’un très remarquable ouvrage intitulé « Le Sacre du roi » et Georges Magnier, Conservateur du patrimoine, directeur des musées de la ville de Reims. Ils vont nous expliquer la légende et l’histoire de cet évangéliaire utilisé lors des sacres à Reims, où il est arrivé en 1574. L’archevêque Job de Telmessos, auteur du livre « Le Typikon décrypté : Manuel de liturgie byzantine », nous parlera de deux types d’évangéliaire dans la tradition byzantine : aprakos et tétra-évangiles, et leur utilisation liturgique.

Le documentaire, produit par le père Jivko Panev et réalisé par Alexey Vozniuk, est visible dans le monde entier sur France 2.